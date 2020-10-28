موجز السوشيال ميديا| تعليق مثير من حمو بيكا بعد أول شهر زواج.. نجيب ساويرس: حان وقت التخلص من أردوغان

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية على النحو التالي:
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا كوميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة مهاجما فيها رئيس تركيا اردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاركت الفنانة والإعلامية ريا أبى راشد جمهورها صورا جديدة من مهرجان الجونة السينمائى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .