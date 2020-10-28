كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

كيف تنصر نبيك ، للنبى صلى الله عليه وسلم، مكانة كبيرة بين المسلمين حتى أشاد به من هم على غير الإسلام، فهو النبي الكريم الذي جاء رحمة مهداة لكل العالمين وليس المسلمون فقط، ولا سبيل لنا سوى الاقتداء بالنبى فى حياتنا كالسلف الصالح الذين تمسكوا بالمنهج الوسطى وزهدوا الدنيا ولم تشغلهم نعيمها الزائف.





ذكرى المولد النبوي ليست مجرد كلام أو عرض للاخبار، ولكن علينا أن نقتدي بالنبي في ذكرى مولده ونتذكر سيرته العطرة لينعم العالم بها.





نصرة النبي

وعن كيفية نصرة النبي ، فمن المؤكد أنه لابد أن تكون من خلال كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، فيقول النبي "من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا".





فالله تعالى أمر بـ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (الأحزاب: 56).





كيف تنصر نبيك محمد

كما تكون نصرة النبي بالاقتداء بأخلاقه -صلى الله عليه وسلم- وتعليم الإسلام الصحيح، وبتفعيل قيم وأخلاق الرسول فى المجتمع ونبذ التطرف.









وينبغي أن نشير إلى أن من أبرز أساليب نصرة النبي، هي الأعمال الجادة المخلصة لا بالأقوال والخطب والشعارات حتى نكون سادة الأمم بالعمل لا بالتكاسل والتغافل.





الرد على الاساءة ونصر النبي

الرد علي الاساءة للنبي من أجل نصرته، تكون كذلك بتعريف من يجهل بشخصية الرسول ، والتأكيد على أن أعمال الحرق والتخريب لم يدع اليها الرسول وليست من سننه وإنما يجب ان ننشر تعاليم الاسلام السمح.





نصرة الرسول، كذلك قد تكون من خلال عمل حملة تعريفية بالنبي محمد، في الدول الغربية والتي لا تعرف كثيرا عن النبي، وبيان سماحته وصفاته الحسنة، لتوضيح كذب وتضليل هذه الأعمال التي تحاول النيل من الإسلام ونبيه أمام الرأي العام الغربي والعالمي.





حملة للتعريف بالنبي محمد

ومن الممكن القيام بهذه الحملة التعريفية، للرأي العام الغربي والعالمي وذلك دون الدخول في الهجوم أو الدفاع لمعالجة الأزمة والاحتقان الشديد التي سببتها هذه الأعمال غير المسئولة بين المسلمين والغرب.



