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محافظ بني سويف يكشف عن تفاصيل إطلاق مبادرة بني سويف جميلة..فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف أننا نريد أن نشرك أولادنا في التعليم الفني والعام والجماعات ليعملوا سويًا في المحافظة بداية من العاصمة، ومن ثم الانتقال إلى باقي أنحاء المحافظة.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المحافظة أطلقت مبادرة  باسم "بني سويف جميلة بشبابها تستهدف تجميل المحافظة وتحقيق المشاركة بين الدولة والمواطن.

وتابع محافظ بني سويف  أن المواطن عندما يشارك في تجميل المحافظة، أو المكان الذي يسكن فيه يكون لديه فكر الحفاظ على هذا المكان لأنه بذل مجهودا فيه.

وأشار غنيم إلى أن نحن الأن نحمل من شارع واحد تراكمات قمامة موجودة منذ سنوات، مؤكدا أن مخلفات القمامة وصلت إلى مليون طن من المخلفات في يوم واحد. 

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