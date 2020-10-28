محافظ بني سويف يكشف عن تفاصيل إطلاق مبادرة بني سويف جميلة..فيديو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف أننا نريد أن نشرك أولادنا في التعليم الفني والعام والجماعات ليعملوا سويًا في المحافظة بداية من العاصمة، ومن ثم الانتقال إلى باقي أنحاء المحافظة.





وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المحافظة أطلقت مبادرة باسم "بني سويف جميلة بشبابها تستهدف تجميل المحافظة وتحقيق المشاركة بين الدولة والمواطن.





وتابع محافظ بني سويف أن المواطن عندما يشارك في تجميل المحافظة، أو المكان الذي يسكن فيه يكون لديه فكر الحفاظ على هذا المكان لأنه بذل مجهودا فيه.



