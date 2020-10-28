بسبب فرض الإتاوات .. المشدد لـ 4 متهمين قتلوا مسجل خطر في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 سنة على عامل والمشدد 10 سنوات على 3 متهمين آخرين لقيامهم بقتل مسجل خطر بسبب الخلاف على فرض الاتاوات.









كانت مباحث القليوبية تمكنت من كشف لغز العثور على جثة ملقاة داخل أرض فضاء مهجورة بمنطقة بهتيم وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دباغة بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة عليه وفرض إتاوة مالية عليه دون وجه حق فقرر العامل التخلص من المجنى عليه بمساعدة 3 أشخاص.





بدأت الواقعة بتلقى الاجهزة الامنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقى بلاغ من مجهول يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة توك توك بإلقاء جثة أحد الأشخاص داخل أرض فضاء مهجورة بمنطقة بهتيم ولاذوا بالفرار.





بالانتقال والفحص عثر على جثة لشخص ذكر في العقد الثالث من عمره مجهولة الهوية ولم يعثر معه على أى متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة وعدة طعنات بالبطن والصدر.





وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه يدعى خالد. أ. ح 37 سنة ولديه سجل إجرامى مسجل خطر وسبق اتهامه في العديد من القضايا مخدرات، سلاح وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.





وبتكثيف التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وأحد الأشخاص يدعى ك. ت. أ 36 سنة،عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة له معلومات جنائية.





وأشارت التحريات إلى أن عامل المدبغة أعد لارتكاب الواقعة والتخلص من المجنى عليه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظرا لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب انتقاما منه.





وأشار المتهم الأول إلى أن المجنى عليه اعتاد ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.





وأضاف المتهم انه اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية شومة وطعنه عدة طعنات بالمطواة ثم إصطحبوه داخل مركبة توك توك إلى منطقة مهجورة بمنطقة بهتيم فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار تم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.