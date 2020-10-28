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ثقافة

مبادرة المؤلف مصري.. عرض «سيبوني لوحدي» الخميس في الإسكندرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يقُدم العرض المسرحي "سيبوني لوحدي"، أيام الخميس والجمعة والسبت (٢٩، ٣٠، ٣١ أكتوبر)، علي مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح  بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويشار إلى ان مبادرة "المؤلف مصري" تواصل نجاحها و عروضها ، والتي تعتمد على نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين لم يسبق تقديمها احترافيا على خشبة المسرح؛ دعما للمؤلف المصري، ليقدم كل عرض لمدة ٣ ليالٍ "الخميس، الجمعة، السبت" من كل أسبوع . 

جدير بالذكر ان  العرض المسرحي "سيبوني لوحدي" يناقش مشكلة الخصوصية من خلال شخص يتعرض لمواقف عديدة فى حياته، يقتحم من خلالها الآخرين خصوصيته، فيقرر ان ينفرد ويعيش وحده ويعزل نفسه عن البشر.

"سيبوني لوحدي" تمثيل رامى نادر، اسلام عبد الشفيع، سلمى جابر، محمد عبد الوهاب، محمد عطا، كيرولس أشرف، موسيقى محمد حسني، ديكور رضوى زايد، تأليف أسامة الهواري، إخراج محمد الزيني.

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