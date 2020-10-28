سكان منطقة الشيخ يونس بقنا يستغيثون من تعطل الكوبري الكهربائي منذ عام

استغاث المواطن محمود فاروق ، المقيم في منطقة الشيخ يونس بمدينة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعطل السلم الكهربي لعدة شهور .









ويقول محمود فاروق فى رسالته : نعانى من تعطل السلم الكهربي، لعدة شهور، دون مساع لإصلاحه وصيانته، الأمر الذي يرهق كبار السن والسيدات، بسبب تعطله.









وأضاف : تعطل السلم الكهربي لأكثر من عام كامل، وهو ما يرهق المواطنين، بسبب ارتفاعه، خاصة الذين يترددون عليه لقضاء مصالحهم بين شرق المدينة وغربها.









وناشد المسئولين سرعة الاستجابة وإجراء أعمال الصيانة للكوبري لتشغيله رأفة بالأهالى .









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



