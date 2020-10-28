أخبار التوك شو .. أحمد موسى عن وفاة رضيع طوخ: الأم جاحدة..ماذا فعلت القوات البحرية بعد إعلان سرت - الجفرة خطا أحمر؟

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
قال الإعلامي أحمد موسي، أن هناك بعض الأمور التي تحدث وتثبت أننا وصلنا إلى مستوى متقدم من الانحدار؛ موضحا أن واقعة الطفل الرضيع بمدينة طوخ بالقليوبية مأساة حقيقية.
واشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الأم تركت نجلها لمدة كبيرة لدرجة أنه توفي؛ وردد منفعلا: « أم ايه اللي تعمل في ابنها كده .. في حد بيرمي ابنه للموت!».
قال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه علم بخبر وفاه طفل رضيع تركه أبواه لمدة 9 أيام بدون طعام من مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدا أنه تم التواصل مع النيابة المختصة وتبين أن الواقعة حدثت جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الزوجين.ماذا فعلت القوات البحرية بعد إعلان سرت - الجفرة خط أحمر؟.. الفريق أحمد خالد يجيب
وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن الزوجة تركت بيت الزوجية في يوم 17 أكتوبر الماضي وتوجهت إلى بيت أسرتها والزوج يؤكد أنه لم يعلم وعاد إلى المنزل بعد 9 أيام ووجد الطفل متوفي .
قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، إنه عندما أعلن الرئيس السيسي أن خط سرت الجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر، يتم اعتبار هذا توجيه استراتيجي للقوات المسلحة.
وأضاف أحمد خالد حسن في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" تعمل القوات المسلحة على تأمين هذا الخط وتضع كيفية العمل عليه وما هي مسارات التهديدات ووضع السيناريوهات المختلفة لكل الأوضاع".
أكد نوكي ماساكي السفير الياباني في القاهرة أنه عندما زار إحدى المزارع المصرية وتسلق النخيل أن الأمر كان صعبا للغاية ولكن كانت تجربة رائعة وحاولت أن ارتفع بعض الأمتار واستشعرت صعوبة الامر وحاولت أن اصل الى القمة وامسك ببعض الثمار.
وأضاف ماساكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنني احب الغذاء المصري واحب أن أدرس عن الثقافة الغذائية مشيرا إلى انني مغرم بالطعام المصري والمزرعة التى قمت بزيارتها كانت مختلفة .
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك سيناريوهات على مستوى الفصل أو مجموعة فصول أو المدرسة فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.
وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" إحنا عايشين في وباء والتعليم جزء من المجتمع ولدينا 25 مليون طالب ومعلم في المنظومة وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك إصابات بـ كورونا ".
رد شادي الجيلاني، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري لكرة القدم، على ما قاله الإعلامي أحمد موسى حول ضم رمضان صبحي للقائمة الأولية للمنتخب المصري لكرة القدم.
وقال الجيلاني في رده الذي أرسله لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن استدعاء رمضان صبحي أمر عادي وطبيعي ولا مجاملة فيه.
أكد الدكتور محمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن ابحاث تجارب لقاح كورونا فى مصر أن الزيادة التي تحدث بأصابات كورونا متوقع أن تحدث مؤكدا أنه يجب الالتزام بالاجراءات الوقائي والإحترازية للحد من انتتشار الفيروس.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن 3 ألاف متطوع فى مصر خضعوا لتجارب لقاح كورونا و 42500 متطوع على مستوى العالم للتجربة بشكل عالمي.
قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه تم غلق منطقة الغوص بمحمية رأس محمد بسبب أسماك القرش بعد واقعة اصابة 3 سائحات.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم":" تم رصد القرش اليوم للمرة الثانية"، موضحا ان ما تم رصده منذ 2010 حتى الأن وقوع 11 حادث من مثل هذا النوع على عكس عدد كبير من الدول الأخري.
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليفات واضحة بتطوير الهيئة لرفع معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتحول إلى رقمية بكل ما تحمله هذه الكلمة، لتقديم الخدمات للمواطن في أقل سرعة.
وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تحويل الهيئة إلى رقمية سيحدث في وقت قصير، لكن لم يتم تحديد الوقت بشكل رسمي حتى الآن، مضيفًا أن المنصة الالكترونية للهيئة ستقدم خدمة جديدة كل 3 شهور، من خلال خطة ضخمة لتطوير الهيئة سواء من خلال المقرات أو المنصة الالكترونية.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موضوعات العدالة الاجتماعية تحتل أولويات القيادة السياسية، والذي انعكس على برامج متعددة من أشهرها برنامج " تكافل وكرامة ".
وأضافت " نيفين القباج " في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة اليوم"، أن الحكومة تدعم المصروفات لـ 4.5 مليون طالب، بالإضافة إلى المتواجدين في السنوات المبكرة، "مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي"، موضحة أنه رغم الظروف الصعبة قام الأطفال باجتياز مراحل التعليم والتحقوا بالجامعات.