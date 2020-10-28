أخبار التوك شو .. أحمد موسى عن وفاة رضيع طوخ: الأم جاحدة..ماذا فعلت القوات البحرية بعد إعلان سرت - الجفرة خطا أحمر؟

قال الإعلامي أحمد موسي، أن هناك بعض الأمور التي تحدث وتثبت أننا وصلنا إلى مستوى متقدم من الانحدار؛ موضحا أن واقعة الطفل الرضيع بمدينة طوخ بالقليوبية مأساة حقيقية.





واشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الأم تركت نجلها لمدة كبيرة لدرجة أنه توفي؛ وردد منفعلا: « أم ايه اللي تعمل في ابنها كده .. في حد بيرمي ابنه للموت!».