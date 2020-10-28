طائرات بدون طيار وهليكوبتر مضاد للغواصات.. قائد القوات البحرية يستعرض تسليح الميسترال

اصطحب الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية ، الإعلامية لميس الحديدي في جولة على ظهر الميسترال جمال عبد الناصر.





وقال أحمد خالد حسين، إن قاعدة الإسكندرية البحرية بها أنواع مختلفة من القطع البحرية ومنها لنشات مرور ساحلي تصنع داخل ترسانات القوات البحرية، والغواصات الألمانية المنضمة حديثا للقوات البحرية، ولنشات صواريخ حديثة وغيرها من القطع البحرية.





وأضاف أحمد خالد حسن في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" الميسترال سفينة قتالية وتبحر في إطار مجموعة قتالية حسب طبيعة المهمة والتهديدات".





وتابع أحمد خالد حسن: "يجب ان تكون تشكيلة طائرات الهليكوبتر المتواجدة على الميسترال بها أنواع مختلفة من الهيلوكوبتر ومنها طائرات هجومية مضادة للغواصات وطائرات إبرار، وطائرات هليكوبتر ثقيلة بحمولة 30 طنًا".





وأكمل أحمد خالد حسن: الميسترال بها سطح للمدرعات وسطح للمركبات وهناك هنجر للطائرات داخل الميسترال وطولها حوالي 200 متر والعرض 34 مترًا".



