AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا .. آخر موعد للتقديم بالدراسات العليا بجامعة حلوان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن مد فترة الالتحاق  للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر الجارى. 

جاء ذلك  نظرًا لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين. 

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات. 

وأضافت بأن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من  حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات. 

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائبة سهير عبد السلام: التعليم الهجين لن يقلل من الاعتماد على المدرسين

الأوراق المطلوبة لـ الدراسات العليا بآداب حلوان وآخر موعد للتقديم

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.. تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على استخدام المنصات الإلكترونية

المجلس العلمي لمعهد البحوث يعلن إطلاق درجة ماجستير في الدراسات العربية.. صور

جامعة حلوان: مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا لـ 29 أكتوبر

جامعة حلوان في أسبوع.. مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا.. تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفنون الأسرية

ترشيحاتنا

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

ظن أنها طليقته.. مصري يطعن سيدة بطريقة وحشية في الكويت

تذنيب طفلة بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية.. ووالدها: عاقبوها بسبب ظروفي الاجتماعية

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

حبس مسجل خطر ذبح شقيقين وأصاب آخر بالشرابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور