إقالة مدير التموين ومجازاة اثنين آخرين بكفر الزيات

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إقالة مدير إدارة التموين بكفر الزيات من منصبه ونقله إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية .





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كما قرر مجازة أحد مفتشي التموين بإدارة تموين كفر الزيات وخصم ثلاثة أيام من راتبه نظرًا لما نسب إليه من وجود مخالفات أثناء مرور اللجنة المشكلة للمرور علي الأحياء والمدن والقرى .





بالإضافة إلى مجازة مسئول سجل الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية إبيار وخصم ثلاثة أيام من راتبه لما نسب إليه أثناء مرور اللجنة.





كما دشن تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نظمت محافظة الغربية حفل تكريم لقيادات المحافظة السابقين والحاليين بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.





بدء الحفل بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم ، وعرض فيديو تسجيلي عن مجهودات القيادات السابقة بمحافظة الغربية ، تلاها كلمة للدكتور طارق رحمي عبر فيها عن شكره وامتنانه للقيادات السابقة لمجهودهم خلال فترة عملهم بمحافظة الغربية ، كما قدم الشكر للقيادات الحالية والتي تبذل كل الجهود من أجل استكمال مسيرة النجاح ، موضحًا أن المحافظة تكن كل الاحترام والتقدير لكل من ساهم في دعم هذه المحافظة وقدم خدمات عظيمة لوطننا الغالي مصر.



