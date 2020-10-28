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فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي قائد يهتم بكل صغيرة وكبيرة تسبب السعادة للإنسان المصري.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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محمود محسن
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تلبية ما يحتاجه المواطن المصري مؤكدا أننا كنا نعاني على مدار عشرات السنوات من فيروس سي ولكن بفضل الجهود نجحنا في القضاء عليه وأصبحنا نساعد دولاً أخرى. 

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أن القوافل التي تقوم بها وزارة الصحة تهتم بجميع الفئات خاصة في المناطق المحرومة، خاصة من ذوي الإحتياجات الخاصة . 

وتابع  أن كل ما يحتاجه الإنسان لتخفيف آلامه عند تعرضه لأي مرض تُعد من أروع المبادرات الممكنة لأن الصحة هي أهم شئ بالنسبة للمواطن.

وأشارت "الشوباشي" إلى أن الشعب اختار الرئيس السيسي لأنه مهتم بالمواطن المصري انسانيا مؤكدًا أن كل ما يقوم به من جهود من أجل الشعب المصري وهو قائد يهتم بكل صغيرة وكبيرة تتسبب بالسعادة للإنسان المصري. 

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الاهتمام بالصحة هي إعادة كفاءة الإنسان المصري والتي ستجعله قادرًا على العمل والإنتاج. 

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