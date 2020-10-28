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تذنيب طفلة بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية.. ووالدها: عاقبوها بسبب ظروفي الاجتماعية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف عمرو محمود والد الطفلة سلمى صاحبة واقعة الطرد والتذنيب لعدم دفع المصاريف الدراسية، تفاصيل الواقعة.

وقال عمرو محمود في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "ابنتي توجهت للمدرسة في أول يوم دراسة لها وكانت سعيدة بالذهاب إلى المدرسة".

وأضاف عمرو محمود: "إدارة المدرسة منعت الطفلة من الدخول بطريقة مُهينة وطالبتها بدفع المصاريف أمام كل أولياء الأمور"، مضيفًا: "البنت بدأت في البكاء لأنه تم منعها من دخول المدرسة".

وتابع عمرو محمود: "دفعت جزءًا من المصروفات في شهر يوليو الماضي وتعهدت بدفع الجزء المتبقي من المصاريف والمتأخرات على سلمى  حوالي 5 آلاف جنيه من العام الدراسي السابق إضافة إلى مصاريف العام الدراسي الحالي".

وأكمل عمرو محمود: "بعد سجال كبير دخلت البنت المدرسة وإدارة المدرسة طلعت ابنتي من الطابور وقالوا انها لم تدفع المصاريف مما أدى إهانة ابنتي".

ولفت عمرو محمود: "تم منع ابنتي من دخول الفصل الدراسي وتم طردها من الطابور الصباحي، وابنتي وقفت 4 ساعات بجوار بوابة المدرسة".

وتابع عمرو محمود: "عاقبوا ابنتي بسبب ظروفي الاجتماعية في المدرسة وتم تذنيب ابنتي في المدرسة وكانت في حالة بكاء وانهيار كامل".

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