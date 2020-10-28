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منوعات

لن تصدق.. قط يعثر على ثعبان برأسين وصاحبه تبناه في المنزل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
ثعبان نادر برأسين
ثعبان نادر برأسين
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أماني إبراهيم
عثر قط أليف في ولاية فلوريدا الأمريكية على ثعبان نادر برأسين، في ظاهرة نادرة وغريبة من نوعها، وقام بعدها صاحب القط الأليف بتبني الثعبان النادر في منزله.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تم العثور على الثعبان ذي الرأسين في بالم هاربور بولاية فلوريدا، قبل شهر، وقدم القط يدعى (أوليف) حينها الثعبان إلى العائلة خلال جلوسهم بغرفة المعيشة، ونشرت الأسرة مؤخرا منشورًا على موقع فيسبوك حول هذه التجربة.

شعرت الأسرة بالحيرة لرؤية ثعبان صغير برأسين متصلين بنفس الجسد، كل واحد قادر على تحريك عينيه وعنقه ولسانه بشكل مستقل، وأطلقت العائلة على الأفعى اسم "دوس" - وتعني "اثنين" في اللغة الإسبانية.

قال كاي روجرز ، صاحب القطة، عن الأفعى ذات الرأسين على فيسبوك: "تبنيته منذ العثور عليه ولكن مشكلته الكبرى هي الأكل.. نحن نحاول تقديم أصناف كثيرة ولكنه يواجه صعوبة في التنسيق بين الرأسين".

وذكرت مجلة لايف ساينس سابقا أن هذه الحالة المعروفة باسم ثنائية الرأس، تعد شذوذًا غير شائع يحدث أثناء التطور الجنيني للحيوانات أو الزواحف، عندما يفشل التوأم المتطابقون في الانفصال تمامًا، تظهر حالة نادرة لحيوان برأسين، وقد تظهر في كل الحيوانات البرية والبحرية بمعدل نادر جدا يصل إلى حيوان واحد فقط في العام.

وفي عام 2019 ، ظهر أفعى صغيرة ذات رأسين تسمى (دوبل داف) في نيوجيرسي، تواجدت أيضا بالقرب من منزل عائلة في فيرجينا، وتميل الحيوانات ذات الرأسين إلى السير في البرية، حيث تجعلها أدمغتها المزدوجة في حالة صعبة بشكل دائم للقيام بأشياء مثل اصطياد الفريسة أو الفرار من الحيوانات المفترسة.
لن تصدق.. قط يعثر على ثعبان برأسين وصاحبه تبناه في المنزل
لن تصدق.. قط يعثر على ثعبان برأسين وصاحبه تبناه في المنزل
لن تصدق.. قط يعثر على ثعبان برأسين وصاحبه تبناه في المنزل

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