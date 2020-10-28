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مساعد وزير الإسكان يكشف خطة تطوير القاهرة الإسلامية والخديوية.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
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محمود محسن
أكد دكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان أن هناك اجتماعًا دوريًا مع رئيس الوزراء؛ لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات ومقارنتها بالجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه يتم خلاله إعطاء التوجيهات الأخيرة للقيادة السياسية بشأن الموضوعات الجديدة منها مدن الجيل الرابع.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مدن الجيل الرابع تشمل 15 مدينة جديدة والتي بدأ العمل في تنفيذها على الأرض إضافة إلى ما تم في مشروعات خاصة بالمدن الجديدة الأخرى.

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى أن هناك محور اهتمام وتطوير للقاهرة الكبرى ومدن الدلتا والصعيد والإسكندرية، لافتا إلى أن تطوير القاهرة الخديوية هو أكبر مشروع؛ لأنه لا يتم تطوير القاهرة الخديوية ولكن نعمل على تطوير القاهرة الإسلامية أيضا خاصة في مناطق الأزهر الشريف ومسجد الإمام الحسين.

ونوه إبراهيم إلى أن هناك تطويرا لمنطقة الفسطاط التي تعد امتدادا للقاهرة التاريخية وسور مجرى العيون ومحور كوبري الحضارات.

وقال مساعد وزير الأسكان أننا بدأنا على الأرض ونعمل على تطوير ميدان التحرير مرورا بمنطقة طلعت حرب وميدان قصر النيل وهذا التطوير تم الإعداد للرسومات التنفيذية وسيتم البدء الشهر القادم.

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