الطفلة سلمى صاحبة واقعة الطرد بسبب عدم دفع المصاريف: نفسي أكون طبيبة أسنان

قالت الطفلة سلمى، صاحبة واقعة الطرد والتذنيب؛ لعدم دفع المصاريف الدراسية: " نفسي لمَّا أكبر أكون طبيبة أسنان، وأنا مش بنام بدري".





وأضافت سلمى في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أنا بحب المدرسة وبحب مادة اللغة العربية".

وكشف عمرو محمود، والد الطفلة سلمى ، ، تفاصيل الواقعة، قائلا: " ابنتي توجهت للمدرسة في اول يوم دراسة لها، وكانت سعيدة بالذهاب إلى المدرسة".





وأضاف عمرو محمود:" إدارة المدرسة منعت الطفلة من الدخول بطريقة مهينة، وطالبتها بدفع المصاريف أمام كل اولياء الامور"، مضيفا:" البنت بدأت في البكاء؛ لأنه تم منعها من دخول المدرسة ".





واستطرد عمرو محمود:" دفعت جزء من المصروفات في شهر يوليو الماضي وتعهدت بدفع الجزء المتبقي من المصاريف، والمتأخرات على سلمى حوالي 5 آلاف جنيه من العام الدراسي السابق، إضافة إلى مصاريف العام الدراسي الحالي".



