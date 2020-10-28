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الطفلة سلمى صاحبة واقعة الطرد بسبب عدم دفع المصاريف: نفسي أكون طبيبة أسنان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت الطفلة سلمى، صاحبة واقعة الطرد والتذنيب؛ لعدم دفع المصاريف الدراسية: "نفسي لمَّا أكبر أكون طبيبة أسنان، وأنا مش بنام بدري".

وأضافت سلمى في مداخلة هاتفية  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  أنا بحب المدرسة وبحب مادة اللغة العربية".
  
وكشف عمرو محمود، والد الطفلة سلمى، ، تفاصيل الواقعة، قائلا: "ابنتي توجهت للمدرسة في اول يوم دراسة لها، وكانت سعيدة بالذهاب إلى المدرسة".

وأضاف عمرو محمود:"  إدارة المدرسة  منعت الطفلة من الدخول بطريقة مهينة، وطالبتها بدفع المصاريف أمام كل اولياء الامور"، مضيفا:"  البنت بدأت في البكاء؛ لأنه تم منعها من دخول المدرسة ".

واستطرد عمرو محمود:"  دفعت جزء من المصروفات  في شهر يوليو الماضي وتعهدت بدفع الجزء المتبقي من المصاريف،  والمتأخرات على سلمى حوالي 5 آلاف جنيه من العام الدراسي السابق، إضافة إلى مصاريف العام الدراسي الحالي".

وأكمل عمرو محمود:"  بعد سجال كبير؛ دخلت البنت المدرسة، وإدارة المدرسة طلعت بنتي من الطابور وقالوا انها لم تدفع المصاريف؛ ما يمثل إهانة لها"، مضيفا: "تم منع ابنتي من دخول الفصل الدراسي وتم طردها من الطابور الصباحي، وابنتي وقفت 4 ساعات بجوار بوابة المدرسة ".

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