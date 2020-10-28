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رياضة

ليلة الأبطال .. ريال مدريد يتعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة مثيرة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
ريال مدريد وبروسا
ريال مدريد وبروسا مونشنجلادباخ
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مجدي سلامة
انتهت مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباج بالتعادل الإيجابي 2-2 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الأول تقدم فريق مونشنجلادباخ بهدف عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء الميرنجي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ثم جاء الشوط الثاني بهدف آخر للاعب بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 58 ، ثم جاء هدف لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 87 ثم يتعادل كاسيميرو للفريق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قبل صافرة الحكم.

ويتذيل ريال مدريد المجموعة برصيد نقطة وحيدة ، بينما يحتل فريق بروسيا مونشنجلادباخ المركز الثاني برصيد نقطتين ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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