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رياضة

نجم المنتخب الأولمبي: سعيد بثقة البدري .. والزمالك طالبني بالعودة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
أحمد أبو الفتوح
أحمد أبو الفتوح
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محمد رشاد
أبدى أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمُعار لصفوف فريق سموحة، عن سعادته بانضمامه للقائمة الأولية لمنتخب مصر الأول.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قد أعلن صباح أمس، قائمة منتخب مصر الأولية، بدون لاعبي ناديي الأهلي والزمالك؛ لخوض معسكر مفتوح استعدادًا لمواجهة توجو.

وقال أبو الفتوح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "إن شاء الله سأعود لـ الزمالك، أمير مرتضى تواصل معي منذ فترة وأكد لي أنني ساعود وسأكون داعما للفريق مع محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة".

وأضاف أبو الفتوح: "أفكر في أن أكون ضمن قائمة المنتخب الرئيسية، ثم سأفكر بعد ذلك في اللعب بشكل أساسي ، طموحي الأول العودة إلى الزمالك واللعب للمنتخب الأول، وأحقق ميدالية مع المنتخب الأولمبي".

واختتم: "سموحة فريق كبير وليس بعيدا عن المنافسة على الدوري، ولكن معروف أن الدوري المصري الأهلي والزمالك وبعدهم بيراميدز".

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