مبروك عطية: ما أساء إلى النبي إلا أمته التي تخلفت.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم به آية لو لم يحفظها المسلمون لن ينفعوا لا في الدنيا ولا في الآخرة.





وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الآية في سورة التوبة "كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ".





وأكد أنه ما أساء إلى النبي إلا أمته التي تخلفت وصارت الدرجة الثالثة والمُتخلفة والمُتصدق عليها والذين لا يراعى فيهم مكان ولا مكانة.



