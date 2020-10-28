كوكا يشارك في هزيمة أولمبياكوس بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

سقط فريق أولمبياكوس اليوناني، أمام نظيره بورتو البرتغالي، في ملعب الأخير، مساء أمس الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا حيث فاز بورتو بهدفين دون رد.





وتقدم بورتو مبكرًا في الدقيقة 11 بهدف اللاعب فابيو فييرا.





وظل بورتو متقدمًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 86، حيث تمكن سيرجيو أوليفييرا من حسم المباراة لصالح أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني.





وشارك المصري أحمد حسن كوكا كبديل في تلك المباراة مع أولمبياكوس، حيث نزل في الدقيقة 84.





بتلك النتيجة، تجمد رصيد أولمبياكوس عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد بورتو إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف.