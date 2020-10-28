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ديني

مبروك عطية: «إلا رسول الله» ما تنفعش من موظف بيختم لزميله وياكل حرام.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
البصمة
البصمة
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الله- سبحانه وتعالى- أمر عباده المسلمين أن يتقدموا ويتطوورا في كل المجالات، قائلا "للمسلم قصر الصلاة في السفر، والدين ليس عقبة للنجاح ومن يحلف على شئ يرجع فيه ويفعل ما هو خير".

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الغرب لو تقدموا على العرب؛ لن يجعلوا لهم اعتبار على الإطلاق، لقوله- تعالى- "كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ".

وتابع: "احنا ليه عايزين الناس تضحك علينا ، الناس بتروح تختم لبعض في الشغل، وبياكلوا حرام، وييجوا يقولوا إلا رسول الله".

وأكد أنه ما أساء إلى النبي إلا أمته التي تخلفت وصارت الدرجة الثالثة والمتخلفة والمتصدق عليها والذين لا يراعى فيهم مكان ولا مكانة.

وشدد على أن النبي علمنا قيمة العمل وكيفية صناعة التقدم، منوها أنه لا يصح أن نبادل السيئة بالسيئة، وإنما نرد بالنجاح.

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