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رياضة

ميدو: تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا وارد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة متعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والمقرّر له يوم السادس من نوفمبر.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نصف النهائي.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "لدي معلومات بأن الأمن طلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى يوم التاسع من نوفمبر".

وأضاف: "طلب الأمن أن يتم تأجيل المباراة ليوم 9 نوفمبر بدلا من السادس من نوفمبر والجميع في انتظار القرار الرسمي".

وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قريبا من التأهل إلى النهائي في ظل فوزه ذهابا على الرجاء المغربي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي الأمر الذي يعكس إمكانية مواجهة الزمالك بنظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيكون مصريا خالصا حال تأهل الفريق الأبيض.

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