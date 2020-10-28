توجيه تهمة القتل العمد للأبوين المتسببين في قتل رضيعهما بـ طوخ.. فيديو

قال صبري عثمان مدير خط النجدة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد إلي الأب والأم اللذين تسببا في قتل ابنهما الرضيع بسبب تركهما له لمدة 9 أيام داخل منزلهما في مدينة طوخ.





وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، ان قضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد تصل عقوبتها إلي الإعدام، بحسب المادة 32 من قانون العقوبات وقتل بدون سبق الإصرار والترصد أيضا تصل إلى السجن المؤبد .





وأوضح عثمان ، أن من ضمن التهم الموجهة للمتهمين أيضا؛ هي تعريض طفل للخطر، والتسبب في الإهمال للطفل ، مما أ دى لموته. الإهمال



