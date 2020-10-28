ننتظر مجاعات لم نشهدها من قبل بسبب كورونا.. الأغذية العالمي: التنمية ستتراجع عالمياً.. فيديو

أكد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج للأمم المتحدة في مصر، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على قضية الغذاء، ونتوقع تراجعا كبيرا في عمليات التنمية بالعالم.
وأوضح «هايلي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» أن مصر قامت بدور جيد جدًا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتقديم الحماية الإجتماعية للفئات المختلفة.
وأشار مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، إلى أن فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام تقدير مهم للغاية، مضيفا أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 100 مليون فرد على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه ستكون هناك مجاعات لم نشهدها من قبل؛ لأن الإنتاج متوقف، والأسواق كذلك، وهناك تراجع كبير لكل ما حققناه من جهود التنمية نتيجة جائحة كورونا، متابعا: «نعمل في أماكن صعبة حول العالم، و18 ألف فرد يعملون بالبرنامج لدعم الأفراد».
ونوه إلى أننا في مصر، نقدم الدعم لأكثر من 100 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، كما نعمل على دعم القضايا التنموية الطارئة فى اى مكان حتى لو كانت هناك نزاعات وكوارث وفقر، والبرنامج يذهب لكل تلك المناطق، ونأخذ في اعتبارنا اليمن وسوريا .
وأكمل : علينا أن نعرف أن مختلف أنحاء العالم لا يفترض أن يكون بها أي شخص يشعر بالجوع، مشيرًا إلى أن الغذاء يُهدر في الدول الفقيرة، نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية والاضطرابات بالأسواق، وهذا الأمر غير مقبول لعالمنا الحالي.