ننتظر مجاعات لم نشهدها من قبل بسبب كورونا.. الأغذية العالمي: التنمية ستتراجع عالمياً.. فيديو

أكد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج للأمم المتحدة في مصر، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على قضية الغذاء، ونتوقع تراجعا كبيرا في عمليات التنمية بالعالم.





وأوضح « هايلي » خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» أن مصر قامت بدور جيد جدًا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتقديم الحماية الإجتماعية للفئات المختلفة.





وأشار مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، إلى أن فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام تقدير مهم للغاية، مضيفا أنه تم تقديم الدعم لأكثر من 100 مليون فرد على مستوى العالم.





ولفت إلى أنه ستكون هناك مجاعات لم نشهدها من قبل؛ لأن الإنتاج متوقف ، والأسواق كذلك ، وهناك تراجع كبير لكل ما حققناه من جهود التنمية نتيجة جائحة كورونا، متابعا: «نعمل في أماكن صعبة حول العالم، و18 ألف فرد يعملون بالبرنامج لدعم الأفراد».





ونوه إلى أننا في مصر، نقدم الدعم لأكثر من 100 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، كما نعمل على دعم القضايا التنموية الطارئة فى اى مكان حتى لو كانت هناك نزاعات وكوارث وفقر ، والبرنامج يذهب لكل تلك المناطق ، ونأخذ في اعتبارنا اليمن وسوريا .





وأكمل : علينا أن نعرف أن مختلف أنحاء العالم لا يفترض أن يكون بها أي شخص يشعر بالجوع، مشيرًا إلى أن الغذاء يُهدر في الدول الفقيرة، نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية والاضطرابات بالأسواق، وهذا الأمر غير مقبول لعالمنا الحالي.