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فن

في ذكري ميلاد عز الدين ذو الفقار.. تعرف على أسباب انفصاله

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 28 أكتوبر ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار، والذي قدّم أعمالاً سينمائية، مهمة ظلت محفورة في تاريخ السينما المصرية لعقود طويلة، وهو أيضا الزوج الأول لسيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، التي تزوجها، وكان يكبرها بفارق عمر يتعدى الـ 15 عامًا.

وكشفت فاتن حمامة، في حوار سابق، عن سبب انفصالهما، نافية ما تردد عن أن عمر الشريف هو السبب وراء إصرارها على قرار الطلاق، مؤكدة أن زواجها منه كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر بينهما؛ لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة بأستاذها.

وأكدت سيدة الشاشة العربية، أنها كانت تشعر بالملل في كثير من الأحيان بسبب انشغال ذو الفقار طوال الوقت بأفلامه، مصرحة: "سألت نفسي هل أنا سعيدة ولم أجد إجابة تريح قلبي لهذا السبب أبلغته بقرار الانفصال لأن حياتنا كانت مليئة بالملل والخلاف والصدام المستمر".

وبعد انفصال ذو الفقار عن فاتن حمامة تزوج بعد ذلك في عام 1954 من كوثر شفيق وأنجب منها دينا ذو الفقار، وتزوجت فاتن حمامة من عمر الشريف.

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