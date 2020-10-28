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بين الناس

الدكتور عاوز يخرجها من مستشفى المنيا الجامعي.. استغاثة عاجلة بوزارة الصحة لإنقاذ سيدة مصابة بطلق ناري

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
"أمي تعبانة وحالتها صعبة".. بهذه الكلمات بدأت وفاء الفتلاوي، استغاثتها، عبر أحد الجروبات الجماهيرية على "فيسبوك"؛ لمحاولة إنقاذ والدتها المصابة بطلق ناري، بعد تدهور حالتها الصحية. 

وتعاطف عدد كبير من المواطنين معها في التعليقات، وقاموا بمشاركة المنشور ليصل الي المسؤولين بمحافظة المنيا، أو وزارة الصحة؛ لإنقاذ السيدة المصابة بخرطوش في جسدها، والتي تتواجد حاليا بمستشفى المنيا الجامعي لتلقى العلاج اللازم، إلا أن أحد الأطباء- بحسب ما ذكرته نجلتها- أصر على إخراجها من المستشفى، بحالتها الحرجة.

وكتبت وفاء، على جروب "fashion club" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالله عليكم ادعوا لي، امي تعبانة وحالتها صعبة، مضروبة بخرطوش، ماليش غيرها، والدكتور عايز يخرجها من مستشفي جامعة المنيا، لو حد يقدر يساعد؛ يا ريت، اهمال رهيب هنا".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪ .
الدكتور عاوز يخرجها من مستشفى المنيا الجامعي.. استغاثة عاجلة بوزارة الصحة لإنقاذ سيدة مصابة بطلق ناري
الدكتور عاوز يخرجها من مستشفى المنيا الجامعي.. استغاثة عاجلة بوزارة الصحة لإنقاذ سيدة مصابة بطلق ناري

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