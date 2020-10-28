الدكتور عاوز يخرجها من مستشفى المنيا الجامعي.. استغاثة عاجلة بوزارة الصحة لإنقاذ سيدة مصابة بطلق ناري

"أمي تعبانة وحالتها صعبة".. بهذه الكلمات بدأت وفاء الفتلاوي، استغاثتها ، عبر أحد الجروبات الجماهيرية على "فيسبوك"؛ لمحاولة إنقاذ والدتها المصابة بطلق ناري، بعد تدهور حالتها الصحية.





وتعاطف عدد كبير من المواطنين معها في التعليقات ، وقاموا بمشاركة المنشور ليصل الي المسؤولين بمحافظة المنيا ، أو وزارة الصحة؛ لإنقاذ السيدة المصابة بخرطوش في جسدها ، والتي تتواجد حاليا بمستشفى المنيا الجامعي لتلقى العلاج اللازم ، إلا أن أحد الأطباء- بحسب ما ذكرته نجلتها- أصر على إخراجها من المستشفى ، بحالتها الحرجة.





وكتبت وفاء، على جروب "fashion club" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالله عليكم ادعوا لي ، امي تعبانة وحالتها صعبة ، مضروبة بخرطوش ، ماليش غيرها ، والدكتور عايز يخرجها من مستشفي جامعة المنيا ، لو حد يقدر يساعد؛ يا ريت ، اهمال رهيب هنا".



