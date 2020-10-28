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رياضة

بعد الصعود لـ الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يكرم عيد مرازيق

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، تكريم عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، الصاعد للدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

وأكد محمد عبدالمنعم المشرف علي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أن عيد مرازيق أصبح جزءاً لا يتجزأ من نادي البنك الأهلي، لافتا الى اعتزاز إدارة النادي به؛ لما قدمه عيد خلال عامين من العمل المستمر .

من جهته، قال عيد مرازيق المدير الفنى السابق للفريق، إن النجاح الذي شهده النادي، لم يكن ليرى النور إلا بمجلس قوى ورؤية واضحة، وهذا ظهر في اللحظات الأولي منذ دخوله النادي ،مؤكدا أنه سيظل متابعا للفريق .

وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .

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