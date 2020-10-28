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رياضة

وقَّع للإسماعيلي بعد التعاقد مع المقاولون.. ذئاب الجبل تشكو اللاعب أحمد مصطفى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
تقدم نادي المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب أحمد مصطفى الذي وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر إلى بلجيكا ويعود ويوقع لنادي الإسماعيلي .

وأرسل المقاولون خطابا رسميا اكد فيه أن اللاعب أنهى كافة إجراءات الكشف الطبي، والتوقيع على العقود على مدار 3 أيام بالنادي، قبل ان يطلب السفر إلى بلجيكا، لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل أن يفاجأ النادي بتوقيعه للنادي الإسماعيلي رغم سابق توقيعه للمقاولون، وطلب "ذئاب الجبل" في الخطاب، الحفاظ على حقه في اللاعب.

وقال النادي في خطابه : "نتقدم لسيادتكم بشكوانا هذه ضد كل من : اللاعب / احمد مصطفى السيد طاهر وشهرته ( أحمد مصطفي ) مواليد 21/10/1997. والنادي الإسماعيلي .. حيث إن اللاعب قد أبدي رغبته فى التعاقد مع النادي للعب ضمن صفوف الفريق لكرة القدم (انتقال حر) بدأ من الموسم الرياضي 2020/ 2021 ولمدة 4 سنوات.

وحيث إنه لا يوجد حاليًا نماذج للعقود الموحدة للاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم لكي يتم تحريرها مع اللاعب فقد تم تحرير عقد بين النادي واللاعب، وتم التوقيع عليه من الطرفين لمدة أربعة مواسم رياضية .

وقد نص فى هذا العقد على إلتزام الطرف الثاني ( اللاعب ) بالتوقيع على العقد الموحد الذي يصدره الإتحاد المصري لكرة القدم والذى سيتم تحريره بين الطرفين ( النادي واللاعب ) بذات نفس بنود هذا العقد .

وحضر اللاعب للنادي لمدة ثلاثة أيام , لاتمام إجراءات الكشف الطبي , ووعد بأنه سيسافر بلجيكا ثم يحضر للنادي يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يحضر حتي الآن .

وقد نما إلى علمنا أن هذا اللاعب قد وقَّع للنادي الإسماعيلي بعد تعاقده معنا؛ لذلك: برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق النادي .

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وقَّع للإسماعيلي بعد التعاقد مع المقاولون.. ذئاب الجبل تشكو اللاعب أحمد مصطفى

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