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أخبار العالم

ويسترن يونيون تغلق مكاتبها في كوبا بسبب العقوبات الأمريكية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
ويسترن يونيون تغلق
ويسترن يونيون تغلق مكاتبها في كوبا بسبب العقوبات الأمريكية
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قسم الخارجي
قرّرت شركة "ويسترن يونيون" للخدمات المالية، إغلاق فروعها في كوبا، على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وبحسب السلطات الكوبية، قررت الشركة الأمريكية لتحويل الأموال إغلاق نحو 407 وكالات في جميع أنحاء البلاد بسبب العقوبات الوحشية، على حد وصفها.

وسبق أن أعلنت "كوبا"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تكلفها نحو 5 مليارات و570 مليون دولار في العام.

وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات، على هافانا؛ لإجبارها على التخلي عن دعم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.

كما قررت الولايات المتحدة فرض قيودا على السفر إلى كوبا، كما وضعت حدًا أقصى مقداره ألف دولار على أي تحويلات مالية يرسلها أي كوبي يقيم على الأراضي الأمريكية إلى أسرته في هافانا كل 3 أشهر.

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