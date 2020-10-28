باعت صيغتها عشان تصرف على عشيقها.. سيدة تختلق واقعة تخديرها وسرقتها بالقليوبية





وتلقت أجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتغيب زوجته وطفلهما (عام ونصف العام) أثناء عودتها من منزل أهليتها بمحافظة الإسماعيلية.





وفى وقت لاحق ، تردد الزوج والزوجة على قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، حيثُ ادعت تعرضها للتخدير وسرقة مصوغاتها الذهبية من قِبل سائق مركبة أجرة "ميكروباص" ، وتركها هي وطفلها بالشارع.





وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ارتباط الزوجة المتغيبة ، بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، وقيامهما بالاتفاق على مغادرتها منزل الزوجية بمحض إرادتها ، وتوجهها صحبته إلى إحدى الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، حيث قامت بتسليم هذا الشخص مصوغاتها ، وبيع جزء منها؛ لتدبير احتياجاتهما المعيشية، وحال استشعارهما بتصعيد أهليتها للموقف ، وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية ؛ قررا اختلاق القصة المشار إليها ، لتبرير غيابها.





واتخذت الإجراءات القانونية.