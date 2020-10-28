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منوعات

بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
ملك بلجيكا السابق
ملك بلجيكا السابق مع زوجته وابنته
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أماني إبراهيم
التقت أميرة بلجيكا غير الشرعية، بوالدها، الملك السابق ألبرت، للمرة الأولى، منذ معركتها القانونية لإثبات نسبها، حتى يتم قبولها على أنها ابنته، وذلك بعد إثبات نسبها له.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الأميرة دلفين دي ساكس كوربوج، ظل وجودها سريا لفترة طويلة، وتُظهر صورة نشرها القصر اليوم، الأميرة دلفين وهي تجلس إلى جانب ألبرت الثاني وزوجته الملكة باولا في منزلهما قلعة بيلفيدير في لاكن، خلال لقائهما يوم الأحد.

ووصف القصر، الاجتماع، بأنه وقت العفو والشفاء والمصالحة بعد معركة قضائية طويلة، وتم الاعتراف رسميًا بالأميرة دلفين، 52 عامًا، على أنها ابنة لملك بلجيكا السابق في الأول من أكتوبر، وهو الأمر الذي حارب لأجله الملك المسن لتجنب نسبها له في عام 1998.

كشفت دلفين في وقت سابق من هذا الشهر أنها تحدثت إلى ألبرت آخر مرة في عام 2001 وقالت في ذلك الوقت إنها "لا تتوقع شيئًا أكثر من ذلك"، وقال بيان مشترك: "يوم الأحد 25 أكتوبر بدأ فصل جديد مليء بالعواطف وراحة البال والتفاهم والأمل". 

وتابع البيان الصادر عن الملك وابنته: "بعد الضجة والمعاناة والإصابات حان الوقت الآن للتسامح والشفاء والمصالحة.. لقد قررنا معًا السير في هذا المسار الجديد.. هذا يتطلب صبرا وجهدا، لكننا مصممون.. هذه هي الخطوة الأولى في طريق نسير فيه بسلام. دلفين وباولا وألبرت". 

أتي ذلك بعد أن التقت الأميرة بأخيها غير الشقيق الملك فيليب لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الملك إنه كان لقاءً دافئًا عُقد في قلعة لاكن يوم الجمعة 9 أكتوبر.
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور
بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور

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