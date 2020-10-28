بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور

التقت أميرة بلجيكا غير الشرعية، بوالدها، الملك السابق ألبرت، للمرة الأولى، منذ معركتها القانونية لإثبات نسبها، حتى يتم قبولها على أنها ابنته، وذلك بعد إثبات نسبها له.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الأميرة دلفين دي ساكس كوربوج، ظل وجودها سريا لفترة طويلة، و تُظهر صورة نشرها القصر اليوم، الأميرة دلفين وهي تجلس إلى جانب ألبرت الثاني وزوجته الملكة باولا في منزلهما قلعة بيلفيدير في لاكن، خلال لقائهما يوم الأحد.



ووصف القصر، الاجتماع، بأنه وقت العفو والشفاء والمصالحة بعد معركة قضائية طويلة، و تم الاعتراف رسميًا بالأميرة دلفين، 52 عامًا، على أنها ابنة لملك بلجيكا السابق في الأول من أكتوبر، وهو الأمر الذي حارب لأجله الملك المسن لتجنب نسبها له في عام 1998.

كشفت دلفين في وقت سابق من هذا الشهر أنها تحدثت إلى ألبرت آخر مرة في عام 2001 وقالت في ذلك الوقت إنها "لا تتوقع شيئًا أكثر من ذلك"، و قال بيان مشترك: "يوم الأحد 25 أكتوبر بدأ فصل جديد مليء بالعواطف وراحة البال والتفاهم والأمل".



وتابع البيان الصادر عن الملك وابنته: " بعد الضجة والمعاناة والإصابات حان الوقت الآن للتسامح والشفاء والمصالحة.. لقد قررنا معًا السير في هذا المسار الجديد.. هذا يتطلب صبرا وجهدا، لكننا مصممون.. هذه هي الخطوة الأولى في طريق نسير فيه بسلام. دلفين وباولا وألبرت".



