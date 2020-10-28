السنباطي: المرأة المصرية المحرك الأساسي والمؤثر في السياسة والمجتمع

انطلق المؤتمر الجماهيري النسائي ، الذي عقد بمدينة نصر، أ مس، وشهد حضور عدد غفير من قيادات العمل النسائي بمدينة نصر ومصر الجديدة، واللاتي عبَّرن عن تأييدهن لمرشحي حزب مستقبل وطن ، "عمرو السنباطي، ومحمد السلاب" ، والمرشح المستقل "طارق شكري".

ورحب السنباطي في كلمته ، بكل القيادات النسائية التي شاركت بالمؤتمر، ووجه التحية لكل سيدة مصرية، كما أثنى على كل أم وزوجة شهيد من شهداء الوطن، التي قدمت وما زالت تقدم الكثير من أجل الوطن، فهي تاريخ يكتب بسطور من ذهب.



