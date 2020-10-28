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أخبار البلد

السنباطي: المرأة المصرية المحرك الأساسي والمؤثر في السياسة والمجتمع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:43 ص
المرشح عمرو السنباطي
المرشح عمرو السنباطي
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صدى البلد
انطلق المؤتمر الجماهيري النسائي ، الذي عقد بمدينة نصر، أمس، وشهد حضور عدد غفير من قيادات العمل النسائي بمدينة نصر ومصر الجديدة، واللاتي عبَّرن عن تأييدهن لمرشحي حزب مستقبل وطن، "عمرو السنباطي، ومحمد السلاب"، والمرشح المستقل "طارق شكري".
 
ورحب السنباطي في كلمته، بكل القيادات النسائية التي شاركت بالمؤتمر، ووجه التحية لكل سيدة مصرية، كما أثنى على كل أم وزوجة شهيد من شهداء الوطن، التي قدمت وما زالت تقدم الكثير من أجل الوطن، فهي تاريخ يكتب بسطور من ذهب.

وأكد السنباطي، خلال كلمته، ان وضع المرأة اليوم، والمكاسب التي نالتها؛ أبرز دليل على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي، من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، فالمرأة المصرية منذ عهد الدولة الفرعونية وحتى وقتنا هذا، هي المحرك الاساسي والمؤثر في السياسة والمجتمع، ولا يخفى على أي شخص دورها في ثورة 30 يونيو، وموقفها في مواجهة قوى الشر.

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