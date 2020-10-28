سميرة عبد العزيز: مسئولية المؤلفين كتابة سيناريوهات تعمل على تنوير الأسرة.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الخلافات الزوجية؛ سببها عدم وجود الوعي والتعليم، لأنهما يساعدان على تنوير العقل والتعليم يجعل الأشخاص يشعرون بأهمية أولادهم لديهم، وما يتوجب عليهم فعله تجاههم .





وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي، أن الخلافات الزوجية يتحمل نتائجها الاطفال، والأب والأم مسؤولان عن الأطفال الذين ينجبونهما، فإهمالهما لأطفالهما جريمة يجب أن يُعاقبا عليها .





وأوضحت عبد العزيز ، أنه من الضروري ان يكون هناك قانون لمنع حدوث مثل هذه الأفعال، مؤكدة ان الأعمال الفنية من شأنها توعية الأشخاص الذين يطلق عليهم انصاف تعليم أو غير المتعلمين عن طريق الأعمال الفنية . الأفعال،الأعمالالأشخاصأوالأعمال



