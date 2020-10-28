AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سميرة عبد العزيز: مسئولية المؤلفين كتابة سيناريوهات تعمل على تنوير الأسرة.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:35 ص
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الخلافات الزوجية؛ سببها عدم وجود الوعي والتعليم، لأنهما يساعدان على تنوير العقل والتعليم يجعل الأشخاص يشعرون بأهمية أولادهم لديهم، وما يتوجب عليهم فعله تجاههم .

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي، أن الخلافات الزوجية يتحمل نتائجها الاطفال، والأب والأم مسؤولان عن الأطفال الذين ينجبونهما، فإهمالهما لأطفالهما جريمة يجب أن يُعاقبا عليها .

وأوضحت عبد العزيز، أنه من الضروري ان يكون هناك قانون لمنع حدوث مثل هذه الأفعال، مؤكدة ان الأعمال الفنية من شأنها توعية الأشخاص الذين يطلق عليهم انصاف تعليم أو غير المتعلمين عن طريق الأعمال الفنية  .

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية يجب أن تقدم نماذج لتعلم أولياء الأمور ما يجب أن يقوموا به تجاه أطفالهم والفن يؤثر علي الإنسان ويحاول تقليده، والمؤلفين يجب عليهم كتابة موضوعات تهم الأسرة وتعمل علي تنويرها .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سميرة عبد العزيز تكشف سبب رفض مسلسل عرض عليها قريبا.. فيديو

عيلة اتعملها بوك.. مسرحية جديدة لـ سميرة عبد العزيز

ترشيحاتنا

باعت صيغتها عشان تصرف على عشيقها.. سيدة تختلق واقعة تخديرها وسرقتها بالقليوبية

مفاجأة سارة للوافدين.. السعودية تقرّر إلغاء نظام الكفالة

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ديلي ميل: ميلانيا ترامب تنفر منه وعلاقتهم الزوجية غريبة

15 سنة سجنا.. موت أنس من الجوع يثير غضب النواب.. ويفتح ملف قانون الطفل

فيديو يثير الشكوك حول إصابة محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول وميتلاند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور