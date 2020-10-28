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أخبار العالم

إصابة مسئول كبير في إدارة ترامب بـ فيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
إصابة مسؤول كبير
إصابة مسؤول كبير في إدارة ترامب بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، أن مسؤولا كبيرا في إدارة ترامب أصيب مؤخرا بفيروس كورونا بعد عودته من رحلة دبلوماسية إلى أوروبا.

وقالت الشبكة إن "بيتر بيركويتز" مسؤول تخطيط السياسات في وزارة الخارجية ثبتت إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من رحلة إلى فرنسا وبريطانيا والمجر.

وأوضح المسؤول أن بيركيتز كانت نتيجة اختباره سلبية قبل سفره، لكنه أصيب بعد عودته ولا يزال من غير المعلوم متى أصيب تحديدًا بالعدوى.

وأضاف أن المسؤول الأمريكي والشخص المرافق له لم يذهبوا إلى مقر وزارة الخارجية منذ عودتهم.

وأشار إلى وجود مخاوف بشأن زيارة المسؤول المصاب، والذي كان لا يتبع الإجراءات الاحترازية على ما يبدو، خلال زيارته إلى أوروبا.

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