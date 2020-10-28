تمهيدًا لافتتاحها.. جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمحيط جامعة الملك سلمان الدولية.. صور

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية، تفقد خلالها محيط جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ





واطمأن المحافظ على انتهاء جميع الأعمال من تجميل ودهانات وتشجير وإضاءة و تخطيط للشوارع المحيطة؛ حتى أصبحت الجامعة كعروس فى كامل زينتها.





يأتي ذلك؛ في إطار العديد من الجولات التفقدية للمحافظ؛ لمتابعة سير العمل بفروع الجامعة الثلاث في مدن "رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ " وتقديم أوجه التعاون والدعم من المحافظة لإنشاء الجامعة.





وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة في محيط جامعة الملك سلمان الدولية، استعدادا لافتتاحها على أرض جنوب سيناء؛ لتضيف الى المحافظة منارة ثقافية تعليمية، لخدمة طلاب مصر بصفة عامة، وطلاب جنوب سيناء بصفة خاصة، فضلا عن الطلاب الاشقاء من الدول العربية؛ الأمر الذى من شأنه تطوير الخريطة التنموية على أرض المحافظة وإضافة بُعد حضاري جديد.