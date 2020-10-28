أخبار العلوم والتكنولوجيا| آبل توجه تحذيرًا لمستخدمي iPhone 11.. وأرخص 3 هواتف ذكية في 2020

هناك عدة عوامل أساسية عند شراء

يجب معرفتها ودراستها جيدا قبل الشراء، حيث تتحكم هذه العوامل فى الإمكانات التى نحتاجها والتى على أساسها يكون عامل السعر، فشراء

لطفل صغير يختلف عن شرائه لطالب الجامعة، يختلف عن شرائه لموظفين خصوصا فى مجالات التكنولوجيا والهندسة.