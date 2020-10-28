أخبار العلوم والتكنولوجيا| آبل توجه تحذيرًا لمستخدمي iPhone 11.. وأرخص 3 هواتف ذكية في 2020

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
أطلقت شركة آبل خاصية MagSafe لأول مرة مع هواتف آيفون 12، وهى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكِّن من لصق أي شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، والخاصية تعمل كشاحن لاسلكى سريع، حيث قررت الشركة إلغاء إصدار شواحن للهواتف، إلا أن آبل حذرت مستخدمى هواتف iPhone 11 من استخدام هذه الخاصية.
كشفت عدة تسريبات عن مواصفات ساعة شاومى الذكية القادمة Xiaomi Mi Watch Lite ، والتى سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، حيث ستكون بسعر أرخص من سابقتها ساعة Mi Watch، كما تتميز بعدد من الخصائص الرياضية والطبية التى تجعلها تنافس الساعات الأخرى.
يبدو أن شركة سامسونج ستفجر مفاجأة فى شهر يناير القادم، بإطلاق هاتف Galaxy S21 Ultra ضمن سلسلة هواتف Galaxy S21 ، والتى حسبما كشفت تقارير أنها ستأتى بعدد من المميزات الخارقة كعادة سامسونج، حيث كانت استعرضت قواها أمام هواتف آيفون 12 بهواتفها التى تم إطلاقها مؤخرا Galaxy Note 20 .
أشاد حسين محي الدين الرئيس التنفيذي لقمة التجارة الإلكترونية في بوست نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي برد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سؤال وجهه إليه، خلال فعاليات إطلاق مبادرة إنطلق بقوة مع جوجل، حول الأثر المتوقع لتطبيق لائحة التراخيص الخاصة بقانون الإعلام والصحافة على قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هناك عدة عوامل أساسية عند شراء أجهزة اللاب توب يجب معرفتها ودراستها جيدا قبل الشراء، حيث تتحكم هذه العوامل فى الإمكانات التى نحتاجها والتى على أساسها يكون عامل السعر، فشراء جهاز اللاب توب لطفل صغير يختلف عن شرائه لطالب الجامعة، يختلف عن شرائه لموظفين خصوصا فى مجالات التكنولوجيا والهندسة.
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تقدمها إلى المرتبة الخامسة في قائمة "أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2020" لدىInterbrand ، وهي شركة استشارات عالمية للعلامات التجارية، بقيمة بلغت 62.3 مليار دولار أمريكي لعلامتها التجارية والتي تعتبر الأعلى حتى الآن.
كشفت شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيس لمنتجات أبل في مصر، عن قيامها بتزويد أكثر من 25 مدرسة دولية داخل مصر بأنظمة وحلول التعليم الإلكتروني، وذلك اعتمادا على حلول أبل التعليمية التي تتيحها ضمن مبادرة Apple School.
أعلنت شركة ريلمى الصينية، منذ أسبوع، عن مجموعة هواتفها الجديدة Realme 7 وهى عبارة عن هاتفين هما Realme 7 وRealme 7 Pro ، وأطلقت الشركة أمس هواتفها فى المملكة العربية السعودية، بسعر حوالى 1000 ريال سعودى أى ما يعادل 4184 جنيه مصرى، وتتميز الهواتف بعدد من الخصائص الكبيرة على الرغم من سعرها المتوسط أبرزها :
اللواء السباعى يحكى قصة نجاح "ترانسكيور": قمنا بنقل أكثر من 60 مليار جنيه خلال عام واحد دون فقد جنيه واحد
قال اللواء أحمد السباعى، العضو المنتدب لشركة ترانسكيور لنقل الأموال، التابعة لشركة البريد للاستثمار المملوكة بالكامل للهيئة القومية للبريد المصرى، أن شركته بدأت العمل فى تقديم خدمة نقل الأموال فى 21 أكتوبر 2018.
أطلقت شركة Interbrand لتحليل السوق، مؤخرا، تقريرا عن استحواذ شركات التكنولوجيا الكبرى على حصص تصل لأكثر من 41 % من أغلى 100 شركة وعلامة تجارية فى العالم، حيث استطاعت شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وانتل الأمريكية، وشركة هواوى الصينية، من الوصول إلى تحقيق 964.1 مليار دولار كرأس مال سوقى لهذه الشركات.
كشفت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم اليوم رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية، وهو K30S الذى يأتى بمعدل تحديث شاشة 144 هيرتز فى الثانية الواحدة، مما يعطي تجربة مشاهدة غير مسبوقة.
فى ظل ارتفاع الأسعار، والأزمة التى خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد والشركات، قام عدد من شركات الهواتف الذكية بإصدار عدد من الهواتف الرخيصة التى تتميز بإمكانات جيدة لتجمع بين عاملى السعر والإمكانات، وبحسب موقع Gadgets Now فإن هناك عدد من الهواتف الذكية التى تقع تحت فئة 100 دولار والتى تقترب من 1500 جنيه مصرى، حيث لا يمثل سعرها أى عائق مادى أمام من يريد شرائها.