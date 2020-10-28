السودان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون أي وفيات.





وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أنه تم تسجيل الحالات الجديدة ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٣٩٤ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.





وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٧٤٧ حالة، بينها ٨٣٧ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.





وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.