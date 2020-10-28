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أخبار العالم

مسئول: الإمارات ساعدت في عملية إنقاذ سفينة إيرانية من الغرق

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:34 ص
مسؤول: الإمارت ساعدت
مسؤول: الإمارت ساعدت في عملية إنقاذ سفينة إيرانية من الغرق
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قسم الخارجي
نقلت وسائل إعلامية، عن مدير عام الموانئ في محافظة هرمزجان جنوب إيران، قوله: إن سفينة شحن إيرانية تم إنقاذها من الغرق بعد دخولها ميناء الحمرية في مدينة الشارقة بالإمارات.

وقال علي رضا محمد كرجي، في تصريحات صحفية، إنه عقب مشاكل فنية في نظام دفع سفينة الشحن الإيرانية، واصطدامها بصخور عند مدخل ميناء الحمرية بالإمارات، تم إنقاذها من الغرق.

وأوضح أن السفينة الإيرانية كانت تحمل 500 طن من البضائع المصدرة، تعرضت لخلل فني في نظام الدفع واصطدمت بالصخور في مدخل الميناء الإماراتي، ما أدى لحدوث تسرب للماء داخلها، وفقا لموقع "ارم نيوز" الإماراتي.

وأضاف أنه بموافقة خفر السواحل الإماراتي وبالتنسيق مع مركز هرمزجان للبحث والإنقاذ البحري والحماية البحرية والسلامة في ميناء لنجة جنوب إيران؛ تم إرسال فريق إنقاذ إلى موقع الحادث في الإمارات.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن عملية الإنقاذ تمت في المياه الداخلية لدولة الإمارات وبتعاون ومساعدة من خفر السواحل الإماراتي وفريق إيراني تابع لموانئ هرمزجان.

ولم يكشف المسؤول، نوعية السفينة، ولا طبيعة البضائع التي كانت تحملها.

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