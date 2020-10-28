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منوعات

اللي ياخده كورونا ياخده.. ردود أثارت الجدل من الفنانات في مهرجان الجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري
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أماني إبراهيم
لم تكن الإطلالات الغريبة للفنانات التي بعضها مستوحاة من تصميمات عالمية، محل الجدل الوحيد في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، بل تصريحاتهن خلال المقابلات الإعلامية على هامش المهرجان كانت الأكثر جدلا وسخرية.

رانيا يوسف
أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال تصريحاتها عن فيروس كورونا المستجد، حيث وصفت الإنسان كأنه في الغابة يحارب الديناصورات، وقالت: "أنا مبسوطة جدا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وبعد متابعتها لمواقع التواصل الإجتماعي ومعرفتها بأنها أصبحت محلاً للجدل، صرحت مجددا عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "يا جماعة قصدى إننا قادرين نحارب أى حاجة طول ما احنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".

ليلى علوي
على غير العادة، أجابت الفنانة ليلى عن سؤال إحدى المذيعات، بإجابة قد لا تتضمن محتوى حقيقياً عن مضمون السؤال، قالت: "احنا مش مجتمع ذكوري، لو حسبنا عدد السكان هنلاقي عدد الأنثى أكتر من الرجل فإحنا مش مجتمع ذكوري"، مما جعل هذا المقطع يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لأن وصف مجتمع بالذكوري يرجع إلى التحكمات المفروضة على المرأة مقارنة بالرجل وليس أعدادهن.

ياسمين صبري
كان لها النصيب الأكبر من مقاطع الفيديو المتداولة، التي وصفها رواد "السوشيال ميديا" بـ "استفزازات الجونة"، لعدم تضمنها إجابة تنم عن الثقافة العامة، خاصة لأنها تستكمل الدراسات العليا حاليا بإحدى الجامعات خارج مصر، ومنها إجابتها عن سؤال المذيعة عن الدور التي تتمنى تقديمه، قائلة: "أنا بحب المرأة بحب أعمل حاجات عنها"، وقالت المِذيعة؛ "دفاع عن القضية يعني ؟"، لتجيب ياسمين: "ما فيش قضية قوية ندافع عنها، لكن بحب الحاجات اللي الست بتمُر بيها كل يوم".

وبررت ياسمين قصدها، بعد ذلك، عبر حسابها بموقع "انستجرام" عبر صورة لمنشور لإحدى متابعاتها، تفسر ما الذي تعنيه، ولكن تلا هذا الفيديو، مقطع آخر، حين سألتها مذيعة عن عام 2020، فأجابتها: "سنة جميلة.. واستثمرت وقتي.. واتجوزت أحمد".

وكان مقطع الفيديو الثالث، لإجابتها التي وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها غريبة، حين سألها المذيع عن جائحة كورونا؛ فأجابت: "لأ عادي.. يمكن جالنا وراح؛ لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله.. اللي ياخده ياخده.. واللي يكمل يكمل.. والبقاء للأقوى".

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