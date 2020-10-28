حدث ليلًا | مصري يطعن سيدة في الكويت.. قطر ترد على "كشف العذرية".. اختراق حملة ترامب.. نهب وشغب في فيلادلفيا.. شارلي ايبدو تهين أردوغان



الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء



مصري يطعن سيدة في الكويت أقدم مواطن مصري في الكويت، على طعن سيدة بطريقة وحشية؛ بعد ما ظن أنها طليقته، قبل أن تثبت التحقيقات عكس ذلك. وطعن المصري، السيدة، بـ"سكين"، أكثر من مرة؛ ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة في اللسان ...





توجيه تهمة القتل العمد للأبوين المتسببين في قتل رضيعهما بـ طوخ.. فيديو قال صبري عثمان مدير خط النجدة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد إلي الأب والأم اللذين تسببا في قتل ابنهما الرضيع بسبب تركهما له لمدة 9 أيام داخل منزلهما في مدينة طوخ.





أول تعليق رسمي من قطر على واقعة «كشف العذرية» في مطار الدوحة أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا ، بشأن إخضاع نساء في مطار حمد الدولي بالدوحة ، إلى "فحص مهبلي"؛ على خلفية العثور على جثة رضيع. وذكر البيان ، أن قطر تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه ...





اندلاع أعمال نهب وسرقة في مدينة فيلاديفيا .. شاهد حذرت شرطة مدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، من أعمال سلب ونهب للمتاجر في منطقتين، على خلفية أعمال عنف مستمرة لليوم الثاني بعد مقتل رجل أسود على يد قوات الأمن. وطالبت شرطة فيلادفيا، ...



