أخبار الفن | عمرو دياب يواصل تصدر تريند اليوتيوب.. وكواليس عن حياة عز الدين ذو الفقار في ذكرى ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





يواصل الهضبة عمرو دياب تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ"برومو" أغنيته الجديدة "الجو جميل" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية، وحقق البرومو 722,767 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.





وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.





"اهي اهي" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب





شارك الفنان أحمد داوود جمهوره صور جديدة له، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهر فيها رفقة زوجته علا رشدي من فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.





وبدا أحمد داوود متألقا ببدلة حمراء اللون، فيما ظهرت علا رشدى زوجته بفستان أسود.





تصدّرت رانيا يوسف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد إطلالتها أمس في مهرجان الجونة السينمائي.





ودخلت رانيا يوسف، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد ساعات من نشر صور جديدة لها، بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها جمبسوت قصيراً جدًا باللون الأسود اللامع؛ ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.





حلّ اليوم 28 أكتوبر ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار، والذي قدّم أعمالًا سينمائية، مهمة ظلت محفورة في تاريخ السينما المصرية لعقود طويلة، وهو أيضا الزوج الأول لسيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، التي تزوجها، وكان يكبرها بفارق عمر يتعدى الـ 15 عامًا.





وكشفت فاتن حمامة، في حوار سابق، عن سبب انفصالهما، نافية ما تردد عن أن عمر الشريف هو السبب وراء إصرارها على قرار الطلاق، مؤكدة أن زواجها منه كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر بينهما؛ لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة بأستاذها.



