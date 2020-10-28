في قصر الأمير طاز.. العرض المسرحي «عن العشاق» يستقبل جمهوره يوميًا

بدأ العرض المسرحي "عن العشاق" في استقبال جمهوره يوميا في السابعة مساء، وحتى 2 نوفمبر، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة– التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه، وقرار إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إعادة تقديم العرض مرة أخرى.





عرض «عن العشاق» من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.وهو مأخوذ من كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي، وتمتزج بعض نصوصه باللغة العربية الفصحى، مع مشاهد بالعامية المصرية، ونصوص أندلسية ومختارات من أشهر أعمال «كوكب الشرق» أم كلثوم، بجانب الأداء الحركي والارتجاليات الحرة لمجموعة من عازفي فرقة «بيت العود العربي» على آلات العود، القانون.





والعرض من بطولة حمزة العيلي، أحمد زكريا وسارة هريدي، وتمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل، أداء حركي إيمان لطفي، غناء نجوى حمدي، مساعد مخرج سمية أبو العز وكريم عرفة، ملابس أيمن الزرقاني، تصميم حركي هاني حسن، «دراماتورج» كريم عرفة، وفكرة وإخراج هاني عفيفي.





وحصل (عفيفي) على عدد من الجوائز الدولية والمحلية من بينها «جائزة أفضل ممثل» من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2009 والجائزة الثانية من مهرجان الدراما اليونانية القديمة قبرص 2008 وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمهرجان القومي للمسرح 2006، من أبرز أعماله: «تسجيل دخول، ليلة، زي الناس، عن العشاق، أنا هاملت، أنا دلوقت ميت، ولد وبنت، وحاجات.



