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ثقافة

اليوم.. افتتاح صالون فنون مصر في دار الأوبرا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
دار الاوبرا المصرية
دار الاوبرا المصرية
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أ ش أ
تفتتح الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين اليوم الأربعاء "صالون فنون مصر" فى دورته الأولى والذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب التشكيليين، بحضور الدكتور على شمس الدين، الرئيس الشرفي للجمعية، وذلك بمقر نقابة التشكيليين في دار الأوبرا بالجزيرة، فى تمام الساعة ٧ مساء.

ويشارك في المعرض، أكثر من 40 فنانا تشكيليا من الشباب، ويحضر الافتتاح كبار الفنانين والشخصيات العامة ويستمر المعرض حتى ٧ نوفمبر المقبل.

ويضم المعرض العديد من الأعمال واللوحات الفنية والإبداعية المتميزة ما بين نحت وتصوير زيتي وجداري وجرافيك، فضلا عن تنظيم ورش عمل عن أعمال الرسم والنحت بهدف تبادل الخبرات والثقافات بين الشباب وكبار الفنانين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض بشكل سنوي وقررت الجمعية المصرية لشباب التشكيليين تخصيص جائزة في كل دورة تحمل اسم أحد الرواد تقديرا لما قدموه من أعمال ساهمت في نهضة الحركة الفنية في مصر.

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