مقتل مزارع فى خلافات بين عائلتين بقنا





لقى مزارع مصرعه بطلقات نارية، صباح اليوم باكر، في مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات حول الجيرة، بعزبة أبو عارف التابعة لمركز نجع حمادي.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمقتل حمادة .ذ.ص٤٠ عاما، مزارع، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو عارف.





دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، و إعادة الهدوء للمنطقة.







تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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