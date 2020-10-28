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أخبار العالم

ولاية فيكتوريا الأسترالية تعود لتسجيل حالات إصابة ووفاة بسبب كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
كورونا في استراليا
كورونا في استراليا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في ولاية (فيكتوريا) الأسترالية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد مرور يومين على التوالي دون تسجيل أية حالات إصابة أو وفاة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء أن السلطات الأسترالية سجلت أيضا حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في الولاية إلى 819 حالة. 

وأضافت الشبكة الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولاية الأسترالية بلغ 20 ألفا و345 حالة بعد تسجيل الحالتين الجديدتين.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن مؤخرا تخفيف القيود المفروضة على بعض أجزاء الولاية حيث أنه تم السماح بفتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة بالإضافة إلى إجراء حفلات التخرج من المدارس.

وحث أندروز، سكان الولاية على الاستمرار في اليقظة واتباع القواعد وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس، حيث أوضح أن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة هذا الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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