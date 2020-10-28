محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.





وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

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واشار إلى أنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع لاعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط وذلك في التاسع من نوفمبر القادم، تمهيداََ لاعتمادها من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.





وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في الإسراع باعتماد المخطط.



