مصرع مُسن بعد اصطدام سيارته بعامود إنارة في سوهاج

لقي مُسن مصرعه إثر اصطدامه بسيارته بعمود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حلوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.





تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رضا. ح. أ"، 64 عامًا، سائق، ويُقيم بمحافظة قنا، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجته "عايدة. ا. م"، 50 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء قيادة زوجها المذكور برفقتها، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حلوه بدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.