AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع مُسن بعد اصطدام سيارته بعامود إنارة في سوهاج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني

لقي مُسن مصرعه إثر اصطدامه بسيارته بعمود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حلوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.


 تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رضا. ح. أ"، 64 عامًا، سائق، ويُقيم بمحافظة قنا، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجته "عايدة. ا. م"، 50 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء قيادة زوجها المذكور برفقتها، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بناحية بني حلوه بدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نفي الشبهة الجنائية.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل اصطدمت درجته البخارية بشجرة في سوهاج

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

مصرع طالب إثر انقلاب دراجته البخارية في سوهاج

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

القبض على قاتل زوجته وطفليه انتقامًا لابنة جارتهما في سوهاج

تحرير 54 قضية تموينية في سوهاج

ترشيحاتنا

بيكيد رئيس الزمالك.. أحمد عيد عبد الملك: شوبير يسخّر برنامجه لصالح الأهلى

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يهاجم رمضان صبحي: كداب وكل الناس عارفة.. وزير التعليم: العام الدراسي سيكتمل تحت أي ظرف

بعد إعلانها خدمة تبديل سيارتك القديمة بأخرى جديدة في مصر.. تويوتا toyota تتصدر قائمة السيارات الأفضل عالمياً

بسام راضي: الرئيس السيسي يحضر احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف.. اليوم

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ نادي سيراميكا كليوباترا

AdvertisementS

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

شريف إكرامي يرد على شوبير

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور