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حوادث

إصابة ربة منزل وأطفالها بحروق نارية إثر اشتعال النيران بمنزلها في سوهاج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني

أصيبت ربة منزل و3 أطفالها بحروق نارية من الدرجة الثالثة بنسبة 36% إلى 57% متفرقة بالجسم، إثر تسرب غاز من اسطوانة البوتاجاز في منزلهم بمركز البلينا في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلًا رمن:"شيرين. ق. م"، 23 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، وأنجالها الثلاث "حنين. م. ع"، 6 سنوات، و"آية. م. ع"، 3 سنوات، و"محمد. م. ع"، عامًا واحدًا، مُصابين بحروق نارة مُتفرقة بالجسم.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقي والد الأطفال المدعو "رمضان. ع. م"، 32 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام زوجة شقيقه بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز في وجود مصدر حراري، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل، نتج عنهم إصابتهم المنوه عنها.

حُرر المحضرؤ اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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