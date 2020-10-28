معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات





أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي.





وزاد مخزون الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول إلى حوالي 495.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 1.2 مليون برميل.





وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 136 ألف مليون برميل.





وبحسب أرقام معهد البترول، نما استهلاك مصافي التكرير للخام 176 ألف برميل يوميا.





وزادت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 961 ألف برميل.



