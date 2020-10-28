AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي.

وزاد مخزون الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول إلى حوالي 495.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 136 ألف مليون برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، نما استهلاك مصافي التكرير للخام 176 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 961 ألف برميل.

وأفادت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 436 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزون الخام ونواتج التقطير وهبوط البنزين

معهد البترول: تراجع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع مخزون البنزين

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام وتراجع الوقود خلال الأسبوع الماضي

النفط يتراجع بفعل بيانات معهد البترول الأمريكي

معهد البترول الأمريكي: زيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

بيكيد رئيس الزمالك.. أحمد عيد عبد الملك: شوبير يسخّر برنامجه لصالح الأهلى

بسام راضي: الرئيس السيسي يحضر احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف.. اليوم

كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

اللي ياخده كورونا ياخده.. ردود أثارت الجدل من الفنانات في مهرجان الجونة

شيكو يحتفل بذكرى المولد النبوي.. ويهنئ متابعيه

AdvertisementS

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

شريف إكرامي يرد على شوبير

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور