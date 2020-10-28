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برلمان

برلماني: تنفيذ خط سكة حديد بين مصر والسودان خطوة ضخمة تحقق نقلة في علاقة البلدين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
النائب محمد عبدالله
النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب
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يوسف سامح
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، أن تنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان هو مشروع حيوي يساعد فى توطيد العلاقات المصرية السودانية و سيساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين

وقال إن أزمة المشروع في السابق كانت تتعلق بالتمويل، ولكن دخول الصندوق الكويتي سيكون له دور كبير فى إنجاح المشروع، حيث يعتبر إنشاء ذلك القطار يعتبر بمثابة دفعة اقتصادية هامة للغاية وخطوة ضخمة ويُحقق نقلة في علاقة البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار زين الدين فى بيان صحفى له إلى أنه لا يجب أن يقتصر القطار على نقل الركاب فقط، وإنما أيضا يشمل البضائع حتى يتسنى له التأثير الاقتصادي المتميز بين الدولتين، وفتح بابا جديدا للاستثمار، حيث من المؤكد أن تنفيذ مشروع نقل مشترك مع دولة افريقية خاصة السودان  له أهمية كبرى سواء على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالمبادرة شبيهة بتجربة الاتحاد الأوروبى فى بدايتها.

وأضاف أن الربط السككي من شأنه أيضًا أن يكون بوابة مصر لتوطيد علاقتها ببعض الدول الأفريقية، خاصة أن السودان تربطها علاقات قوية بدول القرن الإفريقي والبحر الأحمر، من خلال زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خصوصًا في نقل البضائع، كما أن إنشاء خط سكة حديد بين البلدين مرة أُخرى يؤدي إلى عوامل إيجابية كثيرة على رأسها عودة الترابط بين شعبي وادي النيل بشكل أقوى ويُسهل من عملية نقل البضائع والركاب ويؤدي إلى انتعاش المنطقة الصناعية في شمال السودان وجنوب مصر.

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