AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل انهار عليها حائط منزلها في سوهاج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوط حائط عليها بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

 تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نجلاء. ف"، 40 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء سقوط حائط منزلها عليها.

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والدها "أحمد. م"، 55 عامًا، موظف، قرر أنه أثناء تواجد ابنة شقيقه المذكورة بحوش مُلحق بمنزلها انهار عليها حائط المنزل، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة طالب وطفلة باشتباه كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ بسوهاج

إصابة طفلة بنزيف داخلي بالمخ إثر سقوطها من شرفة منزلها بسوهاج

مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بالطابق الثالث بسوهاج

مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع في سوهاج

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

ترشيحاتنا

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يهاجم رمضان صبحي: كداب وكل الناس عارفة.. وزير التعليم: العام الدراسي سيكتمل تحت أي ظرف

فيديو يثير الشكوك حول إصابة محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول وميتلاند

باعت صيغتها عشان تصرف على عشيقها.. سيدة تختلق واقعة تخديرها وسرقتها بالقليوبية

نصر علام: مصر تتحدث عن اتفاقية ملزمة لـ ملء وتشغيل سد النهضة

حدث ليلًا | مصري يطعن سيدة في الكويت.. قطر ترد على "كشف العذرية".. اختراق حملة ترامب.. نهب وشغب في فيلادلفيا.. شارلي ايبدو تهين أردوغان

AdvertisementS

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

شريف إكرامي يرد على شوبير

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور