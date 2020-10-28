مصرع ربة منزل انهار عليها حائط منزلها في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوط حائط عليها بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نجلاء. ف"، 40 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء سقوط حائط منزلها عليها.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والدها "أحمد. م"، 55 عامًا، موظف، قرر أنه أثناء تواجد ابنة شقيقه المذكورة بحوش مُلحق بمنزلها انهار عليها حائط المنزل، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.